رفع سن التقاعد في تونس.. ضرورة ملحة أم تعسف على الموظفين؟

آمال الهلالي-تونس

يمضي الموظف المتقاعد، حسن السكحوي يومه ذهابا وإيابا على أحد فروع صندوق الضمان الاجتماعي بمنطقة باردو بالعاصمة تونس، ليحل إشكالا يتعلق بصرف معاشه الشهري.

ولا يخفي الرجل -في حديثه للجزيرة نت- شعوره بالغبن والمعاناة، مما وصفه بجحود الدولة تجاه هذه الشريحة من الموظفين "الذين بنوا الإدارة التونسية، وأفنوا أعمارهم فيها، لتغلق بعد إحالتهم إلى التقاعد أبوابها في وجوههم"، حسب قوله.

ويضيف "مع الأسف المواطن هو الذي يدفع في نهاية الأمر ضريبة السياسات الاقتصادية الفاشلة للدولة، وهو الآن من يدفع لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الإفلاس".

ويعتبر السكوحي أن مصادقة البرلمان على قانون رفع سن التقاعد للموظفين العموميين، من 60 إلى 62 سنة -باعتباره حلا لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من المشاكل المالية التي تعاني منها- هو حل يدفع ثمنه الموظف التونسي على حساب عمره وصحته.

ويختم بلهجة لا تخلو من الغضب والحسرة "التقاعد في تونس هو موت بطيء بمجرد توديع الحياة المهنية، على خلاف دول غربية ترى في هذه المرحلة بداية لحياة جديدة".

المتقاعد حسن السكوحي يرى في قانون التقاعد الجديد تعسفا على الموظفين (الجزيرة)