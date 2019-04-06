صندوق النقد: مصر ترفع أسعار الوقود في يونيو المقبل

قالت مصر في رسالة وجهتها لصندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، ونشرها الصندوق اليوم السبت "إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/حزيران المقبل".

ووفقا لما ورد في الرسالة المؤرخة بـ27 يناير/كانون الثاني، فإن هذا يعني زيادة أسعار البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود التي تتراوح حاليا ما بين 85 و90% من سعرها العالمي.

وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني ونشر عقب صرف الشريحة الخامسة من القرض المكون من ست شرائح، في فبراير/شباط.

وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.

وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت خفضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (الدولار= 17.26 جنيها مصريا)، وساعد ذلك في استقرار الاقتصاد المصري ولكنه أدى أيضا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.