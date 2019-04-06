بمشاركة ألف شخصية.. بدء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن
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ملك الأردن والرئيس الفلسطيني (يمين الصورة) كانا من بين أبرز المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي (رويترز)
وقال المنظمون إن المنتدى الذي يستمر يومين سيسلط الضوء على أربعة محاور رئيسة هي "بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد للمنطقة" و"مستقبل الإدارة البيئية في العالم العربي" و"الوصول الى أرضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم" و"الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي".
ومن جهته أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أهمية حل الصراعات في المنطقة، ومنها العمل على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وقال في كلمته "أنا مقتنع بأنه من الأهمية بمكان النظر إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس فقط منطقة للصراع بل منطقة للفرص".
وأضاف أن "حل نزاعات المنطقة أمر حتمي بما في ذلك حل الدولتين -إسرائيل وفلسطين- تعيشان جنبا إلى جنب في سلام مع حدود آمنة ومعترف بها، والقدس عاصمة للبلدين"، على حد قوله.
يذكر أن هذه هي المرة العاشرة التي تستضيف فيها منطقة البحر الميت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 17 اجتماعا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ويشارك بنسخته الحالية سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان. ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله غدا الأحد.