بمشاركة ألف شخصية.. بدء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن

انطلقت في منطقة البحر الميت بالأردن اليوم السبت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار "نحو نظم تعاون جديدة"، بمشاركة أكثر من ألف شخصية من مختلف أنحاء العالم.

وشارك زعماء من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في المنتدى الذي شهد حضور ما يربو على ألف من القادة الحكوميين وكبار رجال الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني من أكثر من خمسين دولة.

وفي كلمة افتتاح المنتدى دعا ملك الأردن إلى "شراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي" في المنطقة، وقال إن "أبناء منطقتنا الذين يزيد عددهم على ثلاثمئة مليون، يمثلون مجموعة من المواهب المتحفزة للمنافسة على مستوى العالم، كما يوفرون سوقا كبيرا من المستهلكين ومؤسسات الأعمال".

وأضاف "إننا نحتاج إلى شراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، شراكة تتضمن استثمارات من القطاع الخاص وقدرة إنتاجية على جميع المستويات"، مشيرا إلى أنه "لا بد أن ينبع هذا الجهد من المنطقة وفيها، من خلال مبادرات تقودها دول الإقليم هدفها الازدهار والنمو. والأردن ملتزم بهذا النهج".

ملك الأردن والرئيس الفلسطيني (يمين الصورة) كانا من بين أبرز المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي (رويترز)

وقال المنظمون إن المنتدى الذي يستمر يومين سيسلط الضوء على أربعة محاور رئيسة هي "بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد للمنطقة" و"مستقبل الإدارة البيئية في العالم العربي" و"الوصول الى أرضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم" و"الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي".

ومن جهته أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أهمية حل الصراعات في المنطقة، ومنها العمل على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وقال في كلمته "أنا مقتنع بأنه من الأهمية بمكان النظر إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس فقط منطقة للصراع بل منطقة للفرص".

وأضاف أن "حل نزاعات المنطقة أمر حتمي بما في ذلك حل الدولتين -إسرائيل وفلسطين- تعيشان جنبا إلى جنب في سلام مع حدود آمنة ومعترف بها، والقدس عاصمة للبلدين"، على حد قوله.

يذكر أن هذه هي المرة العاشرة التي تستضيف فيها منطقة البحر الميت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 17 اجتماعا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك بنسخته الحالية سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان. ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله غدا الأحد.