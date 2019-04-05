أرامكو السعودية.. هذا ما تخفيه الأرقام المعلنة

رغم الأرباح الكبيرة التي حققتها شركة أرامكو السعودية، فإنها ما زالت هشة بشكل كبير إزاء عملية تنويع المصادر، في وقت يسبب فيه عدم التطابق بين تصنيف الشركة وأرقامها "المذهلة" معضلةً بالنسبة للمستثمرين.

ويقول الباحث في شؤون الطاقة والنفط نيك كاننغهام، في تقريره بموقع "أويل برايس" الأميركي، إن شركة أرامكو السعودية تستعد لإطلاق إصدار سندات بهدف شراء شركة "سابك" السعودية للبتروكيماويات، وهو ما تطلّب إصدار نشرة مفصلة عن أرامكو.

وكجزء من هذه المراجعة، كشفت أرامكو الاثنين عن بعض الأسرار التي تخضع لرقابة الدولة المشددة، التي ظلت طي الكتمان منذ عقود وأثارت عددا لا متناهيا من التكهنات.

وعلى خلفية ذلك، أصدرت أرامكو بعض التفاصيل المضللة إلى حد ما، يقول التقرير.

وعلى سبيل المثال، أفادت التفاصيل بأن حقل الغوار النفطي، الذي لطالما احتل مكانة أسطورية بفضل حجمه الهائل، والذي اتسمت أعماله الداخلية بالغموض، يعجز اليوم عن تحقيق الإنتاج ذاته كما كان يعتقد سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن حقل الغوار يمثل جوهر إنتاج أرامكو النفطي، كما يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمن القومي للدولة السعودية.

وأشار الكاتب إلى أن نشرة الإصدار تفيد بأن هذا الحقل قادر على إنتاج 3.8 ملايين برميل يوميا فقط عوضا عن 5 ملايين برميل، وهو التقدير التقريبي الذي تم تداوله على نطاق واسع طيلة سنوات عديدة.

وأشار الكاتب إلى أن نشرة أرامكو كشفت عن بعض الأرقام الملفتة للنظر والتي كانت أيضا موضوع التخمينات. وتقرّ الوثيقة بأن الشركة قادرة على إنتاج حوالي 12 مليون برميل في اليوم، وهو معدل الإنتاج الذي كان محلّ شكوك وانتقادات.

وبما أن الإنتاج الحالي قد بلغ حوالي 10 ملايين برميل في اليوم، يقتضي ذلك وجود سعة احتياطية بحجم مليوني برميل في اليوم، وهو احتياطي مؤقت قادر على سد بعض الفجوات في المخزون الافتراضي، يقول التقرير.