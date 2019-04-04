 مطار أتاتورك يودع آخر رحلات الركاب و"إسطنبول" يتأهب
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مطار أتاتورك يودع آخر رحلات الركاب و"إسطنبول" يتأهب

جزء من مطار أتاتورك سيحول إلى حديقة عامة (رويترز)
جزء من مطار أتاتورك سيحول إلى حديقة عامة (رويترز)

في الأثناء، قال المدير العام لفرع شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية في تركيا كمال غتشر إن الشركة ستبدأ رحلاتها من مطار إسطنبول الاثنين المقبل.

وأضاف أن الشركة ستجري رحلاتها الجوية الأخيرة من مطار أتاتورك اليوم الخميس.

وتابع أن استطاعة مطار إسطنبول مرتفعة، إذ تتراوح بين 150 مليونا و200 مليون راكب سنويا مقارنة بتسعين مليون في مطار أتاتورك.

وبلغت تكلفة مطار إسطنبول ثمانية مليارات دولار، وهو واحد من مشروعات عملاقة عدة في البنية التحتية أيدها الرئيس أردوغان.

وسيمكن للمطار أن يستقبل في البداية تسعين مليون مسافر سنويا، وهو عدد تأمل تركيا أن تتجاوز مثليه بحلول عام 2027.

وهذا سيجعله أكبر مطار في العالم قياسا بالعمليات الحالية في المطارات القائمة على مستوى العالم.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز
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