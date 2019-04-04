مصر ترفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة في عهد السيسي

محمد سيف الدين-القاهرة

سيكون المصريون على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بعدما أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر عما وصفها بزيادة تدريجية في يوليو/تموز المقبل، وبذلك تكون مصر رفعت أسعار الكهرباء خمس مرات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان متوقعا أن يتم إلغاء الدعم بالكامل عن الكهرباء عام 2018/2019 لكن الوزارة قررت إضافة ثلاث سنوات أخرى، على يتم رفع الدعم بداية العام المالي 2021/2020.

ووفقا لتصريحات سابقة للوزير فإن الحكومة قررت زيادة أسعار الكهرباء تدريجيا في يوليو/تموز كل عام خلال السنوات الثلاث المقبلة لمراعاة محدودي الدخل، على حد قوله.

بدوره قال المتحدث باسم الوزارة د. أيمن حمزة -خلال اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الخاصة- إن تحريك سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار) مقابل العملة المحلية (الجنيه) -أو ما يعرف بالتعويم- يتسبب في زيادة الأعباء على الميزانية في مجال دعم الطاقة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتستهدف الحكومة تحرير أسعار الكهرباء نهائيًا، في إطار سياسة رفع دعمها المقدم للخدمات العامة.

وتنفذ مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي برنامجًا اقتصاديًا مدته ثلاث سنوات، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار (تم الاتفاق عليه نهاية 2016) وحصلت على نحو عشرة مليارات منه حتى الآن.

ويشمل البرنامج تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة والمياه بشكل تدريجي سنويًا، وزيادة إيرادات الدولة بفرض مزيد من الضرائب والرسوم على الخدمات العامة.