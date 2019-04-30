هاجس الركود الاقتصادي.. هل اندماج أميركا بالعالم معضلة؟

قال الكاتب صموئيل رينس -في تقرير له نشر بمجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية- إن الاقتصاد الأميركي نجح في الانفصال عن بقية العالم عام 2018 دون إحداث ضجة كبيرة.

ومع تحسن الظروف الاقتصادية بسبب التخفيضات الضريبية، شهد الاقتصاد الأميركي قفزة خلال عام 2018، على الرغم من الرياح المعاكسة المتأتية من الخارج.

وخلال الفترة التي وصل فيها الاقتصاد الأميركي إلى ذروته، كانت كل من الصين ومنطقة اليورو تعانيان من تدهور وتراجع حاد، بينما كان الاقتصاد الأميركي قويا بما يكفي لتحمل وطأة التباطؤ الذي يشهده العالم، وفق التقرير.

وذكر الكاتب أنه بالنسبة للولايات المتحدة، يعد الوضع الاقتصادي لعام 2018 قريبا من الوضع المثالي.

ففي وقت أسهمت تهديدات الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي والصين في تباطؤ الاقتصادي العالمي، تم تعويض هذا العائق على المستوى المحلي الأميركي من خلال خفض معدلات ضريبة الأرباح على الشركات بشكل أكبر، لضمان نمو أفضل خلال المفاوضات التجارية.

انفصال عن العالم

وبحسب الكاتب يعتبر انفصال الاقتصاد الأميركي عن بقية العالم أحد الأسباب التي تبعث على التفاؤل على الرغم من تجاهلها.

فبينما كانت الولايات المتحدة تستفيد من تخفيضات الضرائب، كان بقية العالم يعاني من تباطؤ حاد في النمو.

ويبدو أن كلا من الصين وأوروبا -يقول الكاتب- قد تجاوزتا الأسوأ أو اقتربتا من نهاية فترات الركود التي تعانيان منها.

وسوف تكون إعادة اندماج اقتصاد الولايات المتحدة مع أوروبا والصين صعبة لدرجة أن الأسواق العالمية لن تكون قادرة على استيعاب ذلك، في حين أن احتمال تراجع أسعار الفائدة -التي لا تزال مرتفعة- خلال الاجتماع الذي سيعقده الاحتياطي الفدرالي خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يبقى منخفضا جدا، وفق التقرير ذاته.