ارتفاع التضخم بتركيا في مارس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي 19.71% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، بما يتجاوز بقليل توقعات استطلاع لرويترز بلغ 19.57%.

وبالمقارنة مع الشهر السابق عليه (فبراير/شباط الماضي)، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 1.03% في مارس/آذار المنصرم، متجاوزا أيضا متوسط التوقعات البالغ 0.92%.

وكان الارتفاع السنوي الأكبر من نصيب أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة تقارب 30%.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.58% في مارس/آذار مقارنة بالشهر الذي قبله، ليبلغ معدل الزيادة السنوية 29.64%.

وتوقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في وقت سابق- تراجع معدل التضخم في تركيا إلى حدود 6%.

وكان رئيس البنك المركزي التركي مراد جتين قايا أعلن شهر يناير/كانون الثاني الماضي أنهم يتوقعون تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 14.6% العام الحالي، على أن يتراجع إلى 8.2 % عام 2020، وإلى 5.4% عام 2021.