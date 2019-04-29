25 ألف أرستقراطي يملكون نصف ما يملكه الإنجليز.. هل بريطانيا للأغنياء فقط؟

عثمان بوشيخي-لندن

قبل حوالي أربع سنوات، قدّر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا قيمة البلاد بعقاراتها وبنيتها التحتية وأصولها وحسابات مواطنيها المصرفية، بحوالي 8 تريليونات و63 مليار جنيه إسترليني (جنيه يعادل 1.3 دولار).

وإذا ما وُجد مشتر لهذه البلاد سيكون نصيب الفرد من عائد البيع نحو 125 ألف جنيه، علما أن ساكنة المملكة المتحدة يربو عددها على 64.4 مليون نسمة.

وتظل حصة الأسد في القيمة الأساسية لسعر بريطانيا خالصة للعقارات والأراضي، إذ يبلغ إجمالي سعر هذه العقارات أكثر من خمسة تريليونات جنيه، ليس بسبب مساحاتها الكبرى ولا بسبب ارتفاع عددها، وإنما لارتفاع سعرها نحو ثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير.

غير أن دراسة حديثة أكدت أن نصف سكان إنجلترا مثلا لا يملكون إلا نسبة 1% من الأراضي، فما هو مصير النسبة الأخرى؟

في يد النخبة

يظل الأرستقراطيون أكبر ملّاك للأراضي، ويتصدر القائمة دوق بوكلوش ريتشارد سكوت الذي يعد أكبر مستحوذ على الأرض في أسكتلندا، وقد أكدت صحيفة هيرالد الأسكتلندية أن مجموع ما يملكه هذا الدوق هناك يفوق 100 ألف هكتار.

كما يعد جيمس دايسون، رجل الأعمال الذي اشتُهر باختراع المكنسة الكهربائية المنعدمة الأكياس، من كبار الملاك أيضا، إذ قدر صافي ثروته بـ7.8 مليارات جنيه إسترليني.

ويرد اسم الملكة أيضا في قائمة هؤلاء، إذ تملك اسميا ما يقرب من سدس مساحة الأرض بقيمة تقدر بـ13.1 مليار جنيه، منها 8 آلاف هكتار داخل بريطانيا.

وتملك الأسرة الملكية بجميع أفرادها آلاف الهكتارات داخل بريطانيا، لكن تجب الإشارة هنا إلى أن القانون يمنع أي عملية بيع لهذه الأراضي.

ويقول الكاتب البريطاني غاي شرابسول صاحب كتاب "من يملك إنجلترا؟"، إن الصورة في البلاد لم تتغير منذ قرون خلت، فعدد لا يتعدى 25 ألفا من الدوقات والبارونات والإقطاعيين يملكون نصف ما يملكه سكان إنجلترا من الطبقة المتوسطة.

ويستند كتاب شرابسول على سلسلة من الخرائط الرقمية، فضلا عن بيانات خرجت للوجود استنادا لقانون حرية المعلومات.