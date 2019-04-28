انخفاض ملموس في معدل البطالة بكردستان العراق

انخفض معدل البطالة في كردستان العراق بشكل ملموس مقارنة بالسنوات الماضية، وتراجع حاليا إلى مستوى أقل من 10%.

وأرجعت دائرة الإحصاء في إقليم كردستان العراق التحسّن في قطاع الوظائف إلى تحسن ظروف العمل خاصة بعد عودة الشركات الخاصة إلى الإقليم وانتعاش الحركة التجارية لا سيما بعد القضاء على الخطر الذي كان يشكله تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان معدل البطالة قد تجاوز مستوى 13% عام 2015 حسب بيانات سوق العمل في الإقليم، وعزي ذلك الارتفاع إلى الأزمة الاقتصادية حينها والحرب على تنظيم الدولة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حينها 187 ألفا من أصل أكثر من مليون عامل.

وأوضح رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان سيروان محيي الدين أنه من خلال إجراء مسوحات متعاقبة بين عامي 2016 و2017 تراجعت البطالة حتى بلغت مستوى 10.2% في 2017، ومن خلال إجراء مسح آخر وبالتعاون مع البنك الدولي فإن معدل البطالة سيتراجع على الأرجح لأقل من 10%.

وتشير الإحصاءات إلى أن الشباب ما فوق سن الـ15 يشكلون أقل من 39% من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن ضآلة مشاركة النساء.