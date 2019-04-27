تركيا.. الصناعة الغذائية تجذب المستثمرين العرب

خليل مبروك-إسطنبول

يشهد قطاع التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي في تركيا نهضة كبيرة تجذب المستثمرين من رجال الأعمال المهتمين بهذا المجال في العالم العربي.

فقد شارك أكثر من 1500 زائر من أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرين من 22 دولة عربية في الملتقى الاقتصادي التركي العربي للغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية والزراعة وتكنولوجيا الصناعات الزراعية وتجهيزات الفنادق.

كما شاركت نحو ثلاثمئة شركة تركية في الملتقى الذي نظمته جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "توراب" الذي انطلق في مدينة إسطنبول التركية الخميس الماضي واستمرت فعالياته ليومين.

ووفقا لمنظمي الملتقى، فإن الحضور الرسمي العربي الكبير فيه يظهر اتساع مساحات التعاون الاقتصادي بين تركيا وجيرانها العرب، في العديد من المجالات وفي مقدمتها الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

وشهد الملتقى عرض أحدث التقنيات في مجالات ميكنة الإنتاج الزراعي المتعلقة بالصناعة التحويلية وتقنيات التبريد والعرض والتغليف وغيرها من المجالات.

ويعد الملتقى أحد المخرجات المباشرة لقمة التعاون الاقتصادي التركي العربي التي انعقدت بمدينة إسطنبول في 23 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة وزراء وسفراء ورؤساء اتحادات نقابية ومنظمات مهنية وشركات استيراد وتصدير وتصنيع من دول عربية عديدة.