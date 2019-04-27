بوتين: نأمل ألا ترفع السعودية إنتاج النفط لتعويض أي انخفاض بصادرات إيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في إفادة صحفية اليوم السبت- إن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين بشأن تخفيضات إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف أنه يأمل ألا تزيد السعودية إنتاجها النفطي لتعويض أي انخفاض محتمل في الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية.

وذكر بوتين أنه لم يتلق أي مؤشرات من أعضاء أوبك بشأن الانسحاب من اتفاق "أوبك بلس" بشأن تخفيضات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا غير مرجح.

وتابع أن روسيا انضمت إلى هذا الاتفاق لأنه كانت هناك حاجة لتنسيق السياسة الخاصة بالأسعار في السوق.

وأكد بوتين أنه من الصعب التوقع بما سيحدث بسوق النفط في مايو/أيار عندما تنتهي الإعفاءات الأميركية.

وقال أيضا إن روسيا لن ترفع على الفور إنتاجها النفطي عند انتهاء مهلة الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني في مايو/أيار المقبل.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الجمعة في تغريدة "لقد تحدثت إلى المملكة السعودية وآخرين بشأن زيادة تدفق النفط. والكل موافق".

وجاء ذلك بعدما أعلنت إدارته يوم الاثنين أنها لن تمدد الإعفاءات الممنوحة لعدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني الذين كان مسموحا لهم مواصلة الشراء رغم العقوبات الأميركية على طهران.

وتنتهي الإعفاءات في الثاني من مايو/أيار، وتواجه الآن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليونان وتركيا وتايوان احتمال الاضطرار لإيجاد إمدادات بديلة.