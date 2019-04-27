السودان.. قرض بـ200 مليون دولار للمشروعات التنموية

ذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم السبت أن السودان وقع اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة السودان في الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية التي تعقد في الكويت.

وأفادت الوكالة بأن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وساهمت الأزمة الاقتصادية في السودان في إشعال فتيل احتجاجات شعبية أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير مطلع الشهر الجاري.

ويعاني البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، من ارتفاع سريع في معدل التضخم ونقص في السيولة والوقود وسلع أساسية أخرى.

وتقدر الديون الخارجية للسودان بنحو 45 مليار دولار حتى عام 2015، منها 17 مليارا تمثل أصل الدين، ونحو 28 مليارا قيمة الفوائد.

غير أن محللين في مؤسسة "إكسوتكس" يشيرون إلى أن الدين العام الخارجي يبلغ نحو 51 مليار دولار، مما يشكل 88% من الناتج المحلي الإجمالي.