ترامب: السعودية ودول أخرى وافقت على زيادة إنتاج النفط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

وكتب ترامب على تويتر "تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط. الجميع موافقون"، لكنه لفت إلى أن سبب ارتفاع الأسعار في كاليفورنيا هو الضرائب.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن جهوده لإقناع أعضاء أوبك تحقق نتيجة وأن أسعار النفط تنخفض.

وقال في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة "أسعار البنزين في تراجع، لقد اتصلت بأوبك، وقلت لهم عليكم خفض الأسعار".

والاثنين الماضي، فاجأ ترامب، أسواق النفط العالمية، بإعلانه وقف إعفاء ثماني دول من عقوبات شراء النفط الإيراني -كانت حصلت عليه نهاية 2018- اعتبارا من 2 مايو/ أيار المقبل، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع قبل أن تعود إلى الانخفاض من جديد.

وقلصت عقود خام برنت خسائرها إلى 2.2 دولار لتبلغ 72.15 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم الجمعة، في حين سجلت عقود الخام الأميركي 63.30 دولارا للبرميل، منخفضة نحو 3%.

والأربعاء الماضي أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أنه لا يرى حاجةلزيادة إنتاج النفط على الفور، لكنه أضاف أن بلاده ستلبي احتياجات العملاء إذا طلبوا مزيدا من النفط.

وقال للصحفيين "نيتنا هي البقاء داخل حد إنتاج (أوبك) الطوعي، لكن (سوف)... نكون متجاوبين مع عملائنا، ولاسيما الذين كانوا حاصلين على إعفاء من العقوبات وأُلغي الإعفاء الممنوح لهم".