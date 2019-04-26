مصر.. لماذا لا تنخفض الأسعار رغم انتعاش الجنيه؟

أسعار الياميش هي محور اهتمام المصريين قبل قدوم شهر رمضان (الجزيرة)

هدوء حذر

أما الفواكه والخضروات واللحوم فقد شهدت هدوءا حذرا في الأسعار، في حين توقع بعض التجار ارتفاع أسعارها بداية من الأسبوع المقبل لعوامل عدة، على رأسها قدوم أعياد شم النسيم (بداية فصل الربيع)، وعيد القيامة المجيد، وشهر رمضان المبارك.



وأرجع عبد الحميد عزت (تاجر جملة) استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق على الرغم من بداية تحسن قيمة الجنيه إلى إحجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد بسبب الخسائر التي تكبدوها العام الماضي.



وقال عزت للجزيرة نت إن أغلب التجار لجؤوا إلى تخزين السلع الرمضانية بعد عدم تمكنهم من بيعها العام الماضي، وكان قد تم استيرادها في ظل ارتفاع سعر الدولار.



ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أيضا القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية التي تصنف ياميش رمضان سلعة ترفيهية، كما أوضح عزت.



وقررت مصلحة الجمارك المصرية (حكومية) مطلع أبريل/نيسان الجاري تثبيت الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية عند 17.38 جنيها، بانخفاض 21 قرشا عن شهر مارس/آذار الماضي.



سعر الصرف ليس هو العامل الوحيد وراء استمرار ارتفاع سعر السلع المستوردة، فهناك النقل والتأمين ومدى استقرار سعر السلعة في بلدها، إلى جانب رسوم الموانئ والجمارك ومدفوعات الفساد (الرشاوى) للتخليص، بحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي.

أغلب الأسرة المصرية لجأت لشراء التمور فقط بسبب ارتفاع أسعار الياميش (الجزيرة)

غياب الثقة

أما عن سبب عدم تأثر الأسعار المحلية بتراجع الدولار فقال الولي إن التجار ليست لديهم ثقة باستمرار ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار.



وأوضح الولي في حديث للجزيرة نت أن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار أمر مفتعل من قبل البنك المركزي، وقال "قد سبق للحكومة أن تلاعبت في سعر العملة أكثر من مرة لكن عوامل السوق أجبرتها على التراجع".



ويستند الخبير الاقتصادي المصري في حديثه إلى عدد من التقارير الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية -لم يسمها- التي تتوقع تراجعا أكبر للجنيه أمام الدولار بنهاية العام الحالي وخلال العام المقبل.



وأوضح الولي أن محافظ البنك المركزي طارق عامر يخوض حربا نفسية مع المضاربين في السوق المصرية بإيهامهم بانخفاض أسعار الدولار، لجذب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة.



في المقابل، ترى الدكتورة شيرين الشواربي نائبة وزير المالية سابقا أن رفع تصنيف مصر الائتماني يعد أهم عوامل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، معتبرة ذلك شهادة ثقة دولية بقوة الاقتصاد المصري، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.



وثبتت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لمصر إلى "بي2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي.



وتعد هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، وهو ما أشادت به الحكومة المصرية.



وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أسباب انخفاض سعر الدولار في مصر إلى أسباب عدة، في مقدمتها زيادة الإيرادات الدولارية التي تتمثل في تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش السياحة.



وبلغ حجم تدفقات النقد الأجنبي في القطاع المصرفي المصري منذ تعويم الجنيه وحتى الآن 150 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية.