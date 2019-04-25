موانئ دبي تعلن تراجع أحجام مناولة الحاويات بالإمارات

أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم الخميس عن انخفاض حاد في أحجام مناولة الحاويات في الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من 2019، لكن مع استقرار المعدل على مستوى العالم.

وقالت الشركة في بيان إن أحجام مناولة الحاويات الإجمالية انخفضت 0.6% على أساس التقارير المحاسبية، في حين تراجعت الأحجام 0.7% على أساس المقارنة بالمثل.

وأضافت الشركة التي مقرها دبي، أنها قامت بمناولة 3.5 ملايين حاوية نمطية (قياس 20 قدما) في الإمارات بانخفاض 8.8% بسبب "مناخ الاقتصاد الكلي المتسم بالتحديات وكذلك خسارة الأحجام ذات هامش الربح المنخفض".

وقامت الشركة بمناولة 17.5 مليون حاوية نمطية عالميا، وهو مستوى مماثل للمدة نفسها قبل عام.

وقالت الشركة إن أحجام المناولة على مستوى المحطات الموحدة، التي تسيطر عليها موانئ دبي العالمية، انخفضت 3% على أساس المقارنة بالمثل إلى 9.2 ملايين وحدة نمطية.