العراق ثالث أكبر منتج للنفط بحلول 2030

أعلنت وكالة الطاقة الدولية في دراسة صدرت اليوم أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب ستة ملايين برميل نفط خام يوميا بحلول العام 2030، مما سيجعله ثالث أكبر منتج للنفط عالميا.

وذكر التقرير أن إنتاج العراق في العقد المقبل قد يزداد بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا ليبلغ 5.9 ملايين برميل يوميا، وفي الوقت نفسه قد تبلغ الصادرات 4.4 ملايين برميل يوميا.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال مؤتمر صحفي في بغداد إن "العراق إحدى الركائز الرئيسية لسوق النفط في السنوات المقبلة وسيظل كذلك".

وأوضح بيرول أن التفاؤل ناجم عن زيادة إنتاج العراق من النفط بنسبة 50% منذ العام 2012، رغم انخفاض الأسعار لسنوات والدمار الناجم عن اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

وأضاف بيرول أن "ذلك يظهر مرونة الصناعة النفطية العراقية".

ويعتبر العراق حاليا خامس أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية.

وبلغت صادرات العراق نحو 3.4 ملايين برميل يوميا في مارس/آذار الماضي، وفقا لوزارة النفط، بعد الموافقة على خفض إنتاجه إلى جانب آخرين بهدف رفع الأسعار.

وتخطى سعر نفط برنت الخميس 75 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، تحت ضغط التشديد المرتقب للعقوبات الأميركية على إيران.

من جهته قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن بلاده قادرة على رفع إنتاجها لمواجهة النقص في السوق، لكنه لن يفعل ذلك إلا بالتنسيق مع بقية أعضاء أوبك.

ولفت الغضبان إلى أن دول أوبك ستجتمع في السعودية يوم 19 مايو/أيار المقبل، وبالتالي "لدينا وقت لتقييم حاجات السوق، إذا كانت تتطلب زيادة".