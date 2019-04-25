مضيق هرمز.. هل تؤثر تهديدات إيران على تجارة النفط بالعالم؟

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صدام عسكري

ويمر عبر مضيق هرمز 80 إلى 90% من النفط السعودي والعراقي والإماراتي والكويتي نحو أسواق رئيسية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة.

ويؤكد المحلل المالي نضال الخولي أنه في حال حصل إغلاق فعلي لمضيق هرمز فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على منتجي النفط الرئيسيين بالمنطقة ككل، مشيرا إلى أن الخاسر الأكبر ستكون السعودية أكبر مصدر للنفط بالعالم، لكون البدائل لن تكون "فورية وسريعة".

لكن التجارب السابقة -يقول الخولي للجزيرة نت- تؤكد أن الأمر لا يعدو أن يكون تهديدا، معبرا عن اعتقاده بأن القوى الكبرى في العالم لن تسمح بإغلاق هذا الشريان الرئيس.



ويضيف "إذا وصلنا إلى هذا الحد (إغلاق المضيق) فذلك يعني حصول صدام عسكري، لأن هرمز ممر دولي".

تهديدات سابقة

وسبق لإيران أن هددت بفرض قيود على المرور في المضيق إذا تعرضت للهجوم، وجاء ذلك على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني وقتها محمد علي جعفري في يونيو/حزيران 2008.

كما هددت طهران مرة أخرى في يناير/كانون الثاني 2012 بإغلاق مضيق هرمز ردا على عقوبات أميركية وأوروبية استهدفت إيراداتها النفطية.

وفي يوليو/تموز 2018 لمح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن بلاده قد تعطل مرور النفط عبر مضيق هرمز ردا على دعوات أميركية لخفض صادرات إيران من الخام إلى الصفر.

وأمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعواقب إذا حاولت منع طهران من بيع نفطها واستخدام مضيق هرمز.

وجاء ذلك بعد دعوة أميركية لطهران إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين.