محلات البلاي ستشين.. مشروع مربح للشباب في مصر

علاء عبد الرازق-القاهرة

يعمل عادل (24 عاما) في محل لألعاب الفيديو التي تعرف باسم البلاي ستيشن، ثماني ساعات كل يوم، وتبدأ مهامه بتشغيل أسطوانات الألعاب للزبائن، وإعداد المشروبات الساخنة لهم، وبيع بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات الغازية للزبائن.

وتنتشر في القاهرة وأغلب المدن المصرية محلات تأجير ألعاب الفيديو، وشهدت هذه الألعاب تطورات كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث ظهرت أجيال مختلفة من أجهزة بلاي ستشين وأكس بوكس، ومع ذلك تعتبر ألعاب كرة القدم الإلكترونية هي الأكثر شعبية في مصر.

ويرى عادل في حديثه للجزيرة نت أن محل البلاي ستيشن مشروع مربح جدا مقارنة بتكاليفه، وأنه يعتمد بصفة أساسية على موقعه، وكلما زاد قربه من المدارس، زاد مرتادوه.

ويحكي عادل كيف أسس ثلاثة من أصدقائه هذا المحل قبل تسعة أشهر، وأنه يساعدهم في إدارته.