سوناطراك.. عملاق النفط الجزائري في أرقام

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مهام الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية العملاقة "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور، ليعين رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما للشركة التي تعتبر أهم مورد لعائدات البلاد، وهذه حقائق عن سوناطراك وقطاع الطاقة في الجزائر.

ريادة عالمية

- تأسست الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك) نهاية عام 1963 تجسيدا لرغبة السلطات الجزائرية في السيطرة على الثروة البترولية للبلد المستقل حديثا آنذاك (5 يوليو/تموز 1962).



-تعتبر "سوناطراك" أهم شركة اقتصادية بالبلاد، حيث تحتل المركز الـ12 في ترتيب شركات النفط بالعالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية، حسب بيانات وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.

- احتلت الشركة المركز الأول في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

- هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وغاز النفط المسال، وثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

- شركة النفط العملاقة مصدر مهم للطاقة للدول الأوروبية التي تسعى إلى تقليص اعتمادها على روسيا.

عائدات ضخمة واستثمارات كبيرة

- تعتبر "سوناطراك" أهم مورد مالي لخزينة الجزائر، حيث تشكل المحروقات أكثر من 95% من إيرادات البلاد الخارجية، كما أنها تساهم بنسبة 60% من الموازنة.

- تنتج الجزائر 1.2 مليون برميل في اليوم، ما يتوافق مع حصتها التي حددتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

- تنتج الجزائر 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وفقا لأرقام سوناطراك.

- في فبراير/شباط 2018 قالت الشركة إنها ستستثمر 56 مليار دولار بين عامي 2018 و2022، في حين استثمرت 8.1 مليارات دولار في العام 2017.

- مبيعات الشركة من النفط والغاز بلغت 33.2 مليار دولار في 2017.

- يفوق تعداد العاملين في سوناطراك 140 ألف عامل.