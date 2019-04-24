صحيفة: الكهرباء العراقية مستثناة من العقوبات على إيران

قالت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأربعاء إنها مستثناة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، وأعلنت استمرار تدفق الغاز المستورد من إيران لتغذية المحطات الإنتاجية بالبلاد، وشراء 1200 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية -عن مصدر لم تسمه بالوزارة- قوله إن إنهاء الإعفاءات الأميركية من العقوبات على إيران لا يشمل وزارة الكهرباء، وإنما يشمل بعض الدول التي تشتري النفط الخام من طهران.

وقررت الولايات المتحدة الاثنين عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو/أيار المقبل لثماني دول حصلت عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصعب المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن بلاده تستورد حاليا من إيران ما يقارب 28 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا تغذي عددا من محطات توليد الكهرباء لما يقارب 2800 ميغاواط.

وأضاف "من المؤمل أن ترتفع الكميات بداية يونيو/حزيران المقبل إلى 35 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، لترتفع الطاقة المنتجة إلى 3500 ميغاواط.

وأشار إلى استمرار الجانب الإيراني بتجهيز العراق بـ 1200 ميغاواط من الكهرباء يوميا تغذي المنظومة الوطنية.

فصل الصيف

وأشار المدرس إلى أن إجمالي كمية الطاقة التي تستوردها بلاده من إيران يبلغ 4700 ميغاواط، مما يسهم عن التخفيف عن الكاهل العراقي في فصل الصيف.

وقال إن هدف الوزارة توفير ثمانية آلاف ميغاواط ليكون حجم الطاقة هذا الصيف الأعلى في تاريخ العراق.

وكان المدرس قال الاثنين إن العراق ليس أمامه بديل لاستيراد الغاز الإيراني، مضيفا أن وقف الواردات سيكلف شبكة كهرباء العراق أربعة آلاف ميغاوات يوميا.

قال مسؤولان نفطيان اليوم الأربعاء إن العراق وافق على صفقة مع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية لتشييد وتشغيل منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج، إلى جانب النفط في حقل الحلفاية العملاق.

ويحرق العراق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام في حقوله بسبب عدم وجود منشآت لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

يأتي ذلك في وقت كشف ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط اليوم أن بلاده تخطط للبدء بنشاط واسع لاستكشاف النفط والغاز بالصحراء الغربية خلال السنوات الأربع المقبلة.