غولدمان: إنهاء إعفاءات عقوبات نفط إيران سيكون محدود الأثر

يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يكون لقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني أثر محدود على الأسعار، على الرغم من أن توقيت الوقف جاء مفاجئا.

وكتب في مذكرة يوم الاثنين "في حين نقر بمخاطر ارتفاع الأسعار على المدى القريب، فإننا نؤكد توقعاتنا الأساسية لنطاق سعر لبرنت بين 70 و75 دولارا للبرميل للربع الثاني من عام 2019".

وطالبت واشنطن أمس أن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم بحلول أول مايو/ أيار أو أنهم سيواجهون عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط. وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعار الخام لأعلى مستوياتها في ستة أشهر بفعل المخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات.

ومازال البنك يتوقع تراجع الأسعار عام 2020 بفعل تحسن الإمدادات بالأسواق والضبابية حيال ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون سيواصلون التقيد باتفاق كبح الإنتاج لدعم الأسعار بعد يونيو/حزيران.

ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي تقلص الإنتاج الإيراني تسعمئة ألف برميل يوميا مقارنة مع طاقة عالمية فائضة تبلغ حاليا مليونين برميل، والتي من المنتظر أن تزيد بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام.

وأضاف أن الإعلان الأميركي سيدعم أسعار خام دبي وخام قياس الشرق الأوسط قياسا إلى أسعار برنت، نظرا لفارق الجودة بين الكميات الإيرانية المفقودة والخامات الأخف التي سيجري التعويض بها من قبل السعودية والإمارات.