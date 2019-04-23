بنك السودان المركزي ينفي خفض الدولار الجمركي

نفى بنك السودان المركزي صحة الخبر المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول سعر الدولار، مشيراً إلى أن سعر المركزي هو الذي يظهر بموقع البنك على شبكة الإنترنت، وذلك وفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا).

وقال البنك إن خفض الدولار الجمركي ليس من اختصاصه بل الجهات المعنية الأخرى.

وكانت مواقع التواصل تداولت اليوم خبرا مفاده أن "بنك السودان المركزي يعتمد رسميا سعر الدولار التأشيري بـ ٢٧ جنيها والدولار الجمركي بـ ٩.٣ جنيهات مع تشديد الرقابة على السوق الموازي".

ومنذ أيام يرتفع الجنيه على غير العادة أمام الدولار الأميركي، وقبل اعتصام السادس من الشهر الجاري سجل سعر صرف الدولار 72.5 جنيها، والآن لا يصد العملة الوطنية من الارتفاع سوى السعر الرسمي للمركزي والمحدد بـ 45 جنيها.

#السودان #سونا| نفى بنك السودان المركزي صحة الخبر المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي حول سعر الدولار مشيراً إلى أن سعر البنك المركزي هو الذى يظهر على موقع البنك المركزي على شبكة الانترنت. وقال البنك إن خفض الدولار الجمركي ليس من اختصاص البنك المركزي وأنما اختصاص جهات الاختصاص. pic.twitter.com/bL3rE79e0L — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 22, 2019

ورفع البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية إلى 45 جنيها مقابل الدولار من 47.5 جنيها سابقا، ونقلت وكالة سونا أن الإجراء يتماشى مع الهبوط الحاد لسعر صرف الدولار بالسوق الموازية.

وانخفض سعر شراء الدولار بالسوق الموازية إلى 48 جنيها عبر الشراء نقدا، و56 جنيها من خلال الإجراءات المصرفية.

وتتفق آراء الخبراء الاقتصاديين على أن ارتفاع الجنيه مقابل العملات الأجنبية مؤقت وغير واقعي، مشددين على ضرورة تكريس سياسات اقتصادية ونقدية تغتنم الوضع الحالي لوقف تنمر العملة الأميركية.