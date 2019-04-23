واشنطن بوست: الرأسمالية في أزمة والأثرياء يخشون زوالها

هل الرأسمالية تعيش في أزمة؟ يقول غريغ جاف المحرر بصحيفة واشنطن بوست إن المليارديرات الأميركيين ينتابهم القلق من بقاء هذا النظام الاقتصادي على قيد الحياة وهو الذي يعود إليه الفضل في ثرائهم.

ففي مقال بالصحيفة، يلفت غريغ جاف إلى أن المنتمين للحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة ظلوا لعقود يشيدون بالنخب الأميركية في قطاع الأعمال –لا سيما من هم في وادي السيليكون- لإنقاذهم البلاد.

ويقول في هذا الصدد إن الحكومة الأميركية ربما أصابها الجمود، وقد يكون الناخبون غاضبين والبلاد منقسمة على نفسها.

والحالة هذه، بدا وكأن المخترعين الأميركيين يعدون بمخرج هادئ من هذه الفوضى. فقد أنتجت شركاتهم سلسلة متصلة من المنتجات أبقت اقتصاد الولايات المتحدة في حالة دوران، والناتج المحلي الإجمالي في صعود.

وأشار الكاتب إلى أن أثرياء وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا -الذي يعتبر عاصمة التكنولوجيا في العالم بسبب وجود عدد كبير من مطوري ومنتجي الشرائح أو الرقائق الإلكترونية- استهدفوا بتبرعاتهم الخيرية إيجاد حلول لبعض مشكلات البلاد العويصة، وإبعاد أي دور للحكومة في هذا الجانب.

لكن هذا التوافق -يضيف غريغ جاف- يتبدد الآن، فلأول مرة منذ عقود أصبحت الرأسمالية مادة للنقاش وسط مرشحي الرئاسة المحتملين ومصدر قلق متصاعد لنخب الأعمال في الولايات المتحدة.

ويشيع إحساس في مواقع مثل وادي السيليكون ومنتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا وكلية هارفارد للأعمال، بأن نمط الرأسمالية الذي أثار غيرة اقتصادية من أميركا هو المسؤول عن عدم المساواة المتعاظم والغضب العارم اللذين يمزقان البلاد.

ونقل الكاتب عن النائب الديمقراطي في الكونغرس رو خانا قوله –في إحدى لقاءاته مع رجل الأعمال والمستثمر في وادي السيليكون كريس لارسن- إن الأميركيين ما زالوا على عشقهم للتكنولوجيا، إلا أن العديد منهم يشعرون بأنه حيل بينهم وبين لعب أي دور في مستقبل بلدهم الاقتصادي، لذلك يبحثون عن أي شخص لينحوا عليه باللائمة.

ما الحل؟

ورأى خانا أن جزءا من حل هذه الإشكالية يكمن في انضمامه رئيسا مشتركا لحملة السيناتور المستقل بيرني ساندرز لانتخابات الرئاسة في 2020، الذي سطع نجمه لمواقفه المناوئة لحفنة من المليارديرات ممن وصفهم بأنهم "يتحكمون في الحياة الاقتصادية والسياسية لهذه الأمة".