فلسطين.. أزمة الرواتب تنهك الموظفين وتضر بالاقتصاد

ويعيل خلاف أسرةً مكونة من سبعة أفراد، بينهم أربعة طلاب في الجامعات والباقي في المدارس، وبينما يدرس اثنان من أبنائه في جامعتين محليتين، يدرس اثنان آخران في جامعتين بالسودان، لا تقل مصاريفهم الشهرية عن 700 دولار غير الأقساط السنوية.

ويؤكد الممرض الفلسطيني أن لديه مصاريف ثابتة أخرى تفوق النسبة المصروفة له من الراتب، منها فواتير المياه والكهرباء والهاتف والمصاريف المدرسية ومصاريف التنقل، بمبلغ لا يقل عن 500 دولار شهريا.

استدانة

صرف لحسين خلاف 2500 شيكل (نحو 680 دولارا) من مرتبه البالغ نحو 5 آلاف شيكل (قرابة 1360 دولارا)، وللتغلب على الضائقة المالية يضطر خلاف لتشغيل سيارته الخاصة بأجر في محيط منطقة سكنه.

ويقول إن ذلك يساعده في توفير القليل من المصاريف اليومية، أما باقي احتياجاته المالية فيستدينها من أقاربه.

وخلال عمله بوزارة الصحة الفلسطينية، يضطر خلاف للسفر من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية إلى مدينة بيت لحم للالتحاق بعمله، رغم ما يترتب على السفر من أعباء ومصاريف.

وألقت أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين، وتزايدت أعداد الشيكات المرتجعة في البنوك.

ويؤكد أحد بائعي اللحوم أن مبيعاته تراجعت بنحو 75% بعد توقف الرواتب، في حين يقول موظف آخر إن البنك خصم نصف الراتب كاملا مخالفا بذلك تعليمات سلطة النقد بالخصم حسب نسبة الراتب فقط.