الجنيه السوداني يتعافى.. فما أسباب ذلك؟

أحمد فضل-الخرطوم

قطعا لن تكون "البركة" سببا في تعافي الجنيه السوداني أمام العملات الصعبة بعد نجاح الثورة في عزل الرئيس عمر البشير، فالاقتصاد لعبة للأرقام والحسابات فقط، هكذا عبرت الصيدلانية مآب.

ومنذ أيام يرتفع الجنيه السوداني، على غير العادة، أمام الدولار، وقبل اعتصام السادس من أبريل/نيسان الجاري سجل سعر صرف الدولار 72.5 جنيها، والآن لا يصد العملة الوطنية من الارتفاع سوى السعر الرسمي لبنك السودان المركزي المحدد في 45 جنيها.

ورفع بنك السودان المركزي سعر صرف العملة المحلية إلى 45 جنيها مقابل الدولار من 47.5 جنيها سابقا.

ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا" أن الإجراء يتماشى مع الهبوط الحاد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وانخفض سعر شراء الدولار في السوق الموازية إلى 48 جنيها عبر الشراء نقدا، وإلى 56 جنيها من خلال الإجراءات المصرفية.

وتتفق آراء الخبراء الاقتصاديين على أن ارتفاع الجنيه مقابل العملات الأجنبية مؤقت وغير واقعي، مشددين على ضرورة تكريس سياسات اقتصادية ونقدية تغتنم الوضع الحالي لوقف تنمر الدولار.

عرض وطلب

ويرى الخبير الاقتصادي محمد الجاك أن تحديد سعر الصرف للدولار يعتمد على آلية السوق المتمثلة في الطلب والعرض، حيث برز أخيرا أن الطلب على الدولار انخفض.

ويحدد الجاك في حديث للجزيرة نت أسبابا عدة محتملة لصعود الجنيه، تتمثل في انخفاض حاجة المؤسسات الحكومية من الدولار من السوق الموازي، فضلا عن حالة عدم اليقين بسبب الظروف الحالية التي تجعل كثيرين مترددين في شراء الدولار كمخزن قيمة.