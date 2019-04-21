تفجيرات سريلانكا.. مخاوف اقتصادية والسياحة أكبر الخاسرين

محمد أفزاز





بدأت التفجيرات التي ضربت سريلانكا اليوم الأحد، تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد، الذي يراهن كثيرا على قطاع السياحة لجلب العملة الصعبة.

وتشير المعلومات إلى أن بعض وكالات الأسفار بمنطقة الخليج -القريبة جغرافيا من سريلانكا- تلقت طلبات إلغاء حجوزات للسفر على خلفية الأحداث، وسط توقعات الخبراء بمزيد من التأثيرات السلبية خاصة على قطاع السياحة وانتقال رؤوس الأموال وسوق العملات، إذا عجزت الحكومة السريلانكية عن التعامل بإيجابية مع هذه التفجيرات.

وهزت ثمانية انفجارات سيرلانكا اليوم الأحد استهدفت كنائس وفنادق، وخلفت 215 من القتلى و450 جريحا، في وقت فرضت فيه السلطات حظر تجول، ووصفت التفجيرات بـ"أعمال إرهابية".