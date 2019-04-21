180 مليون دولار قيمة التهرب الضريبي لشركة نفط صينية بالعراق
وأسست الشركة الوطنية الصينية للبترول (سي أن بي سي) شركة الواحة لتطوير الحقل لمدة 23 عاما. وتُتهم شركة الواحة بتهرب ضريبي بقيمة 180 مليون دولار.
وكانت قد بدأت العمل في الحقل منذ العام 2009. ويقدر الاحتياطي في حقل الأحدب بأكثر من مليار برميل، وينتج حاليا ما يزيد عن 130 ألف برميل يوميا.
وأعلن عضو في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي كاظم الشمري في بيان صدر اليوم، أن "لجنة النزاهة ستباشر بالتحقيق في ملفات فساد وتهرب ضريبي تخص الشركة الصينية المشغلة لحقل الأحدب النفطي، التي بذمتها 180 مليون دولار لصالح الحكومة العراقية".
وأوضح الشمري "لدينا وثائق تثبت عملية فساد وتهرب ضريبي في عقد تطوير حقل الأحدب، حيث تمتنع شركة الواحة الصينية، وبالتعاون مع بعض المتنفذين في وزارة النفط والهيئة العامة للضرائب، من دفع المستحقات المالية التي بذمتها".
وأضاف أنه "تم تزويد المفتش العام لوزارة النفط بكافة الوثائق للبدء بتحقيق عاجل بهذا الملف الذي يتضمن فسادا ماليا وإداريا وهدرا للمال العام".
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