تقرير: "بريكست" يكلف بريطانيا 600 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا

قدر بنك الاستثمار الدولي غولدمان ساكس قيمة ما فقدته بريطانيا من النمو الاقتصادي أسبوعيا منذ تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016؛ بستمئة مليون جنيه إسترليني (787.5 مليون دولار).

واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.

وقال البنك في مذكرة بحثية الاثنين إن تقديراته تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق أداء أقل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى منذ منتصف 2016، حيث فقد ما يقرب من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمسار نمو ما قبل الاستفتاء.

وأضاف أن السبب الرئيسي لهذا الناتج الاقتصادي المفقود هو انخفاض كبير في الاستثمار، وتراجع الإنفاق من قبل الأفراد.

وأضاف البنك أن صدمات عدم اليقين إزاء بريكست أثرت على نمو الاستثمار في أعقاب التصويت على الخروج، وكذلك في الآونة الأخيرة، وسط تصاعد حدة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وإذا بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، فإن تحليل غولدمان يوحي بأنها قد تستعيد كل النمو الاقتصادي المفقود في السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل –يؤكد البنك- أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد التوصل لاتفاق بشأن التجارة، فستسترد جانبا من ضعف الأداء الاقتصادي.

وتوقع البنك أنه في وضع بريكست دون اتفاق، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 5.5% مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني 17%، دون تحديد مدى زمني.

ومؤخرا، وقع أكثر من ستة ملايين شخص على العريضة الإلكترونية التي تطالب بإلغاء بريكست.

يأتي ذلك عقب رفض البرلمان البريطاني للمرة الثالثة -الجمعة الماضي- خطة بريكست المقدمة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ مما يفتح الطريق أمام تأجيل العملية إلى 12 أبريل/نيسان الجاري.