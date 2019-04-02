بعد زيادة 20%.. بتكوين تسجل 5 آلاف دولار لمدة وجيزة

لامست بتكوين 5 آلاف دولار لمدة وجيزة اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين صعدت العملات المشفرة الأخرى أيضا.

وفي بورصة بتستامب التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ، زادت بتكوين بما يبلغ 20% في المعاملات الآسيوية لتلامس 5 آلاف دولار قبل أن تستقر عند 4730 دولارا بحلول الساعة السابعة صباحا بتوقيت العالمي، مرتفعة 14%، في أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ أبريل/نيسان 2018.

وعلى صعيد العملات المشفرة الكبيرة الأخرى، صعدت أيضا أسعار إيثر المتداولة على منصة إيثريوم وعملة "أكس.آر.بي" القائمة على بروتوكل الدفع ريبل.

ولم يتضح حتى الآن السبب وراء موجة صعود العملات الافتراضية.

وكان بتكوين -العملة المشفرة الأشهر- قد خسرت نحو 80% من قيمتها العام الماضي، مقارنة مع أسعار إغلاق 2017.

وتم تداول بتكوين عند قيمة أقل من 4 آلاف في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في وقت كان فيه سعرها قد قارب 20 ألف دولار بداية العام 2018.