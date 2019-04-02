الكعبي: الطلب العالمي على الغاز المسال سينمو 2% سنويا

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي إن الطلب العالمي على الغاز المسال سينمو 2% سنويا على مدى 15 عاما.

وأضاف أن الصين والهند ستواصلان قيادة آسيا كأحد أهم أسباب ازدياد الطلب على الغاز المسال.

وأعلن أن قطر شحنت أكثر من خمسين مليون طن من الغاز المسال إلى الصين في الأعوام العشرة الأخيرة.

وأشار الكعبي إلى أن النمو في الأسواق المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية سيكون أكثر اعتدالا، في حين سيكون هناك بعض النمو في أوروبا بعد سنوات من التوقف.

وقالت قطر للبترول إنها منحت الصين عددا من عقود مشروع تطوير الغاز القطري، الذي يهدف إلى رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024.