اليمن.. من يقف خلف أزمة الوقود الخانقة؟

الجزيرة نت-خاص

طوابير طويلة من السيارات تصطف أمام محطات الوقود المغلقة في العاصمة اليمنية صنعاء، مشهد بات مألوفا لليمنيين الذين يكابدون على أمل الظفر بحصة من البنزين المنعدم فجأة بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"

(الحوثيين).

وبدأت الأزمة الخانقة مطلع الأسبوع المنصرم، حيث أغلقت المحطات التجارية والعامة أبوابها أمام السيارات، لتنشط بموازاة ذلك السوق السوداء التي وصل فيها سعر اللتر الواحد من البنزين إلى ألف ريال (دولارين).

ومنذ مطلع 2015 عوم الحوثيون سعر المشتقات النفطية، وخضع سعر الوقود لحجم العرض والطلب، وقبل أن تبدأ الأزمة الجديدة كان سعر اللتر الواحد للبنزين يصل إلى 365 ريالا (0.7 دولار).

وفاقمت الأزمة الجديدة من معاناة نحو 70% من اليمنيين -هم القاطنون بالمدن والمناطق التي ما تزال تحت قبضة الحوثيين- وأصبح من غير الممكن أن يلجأ قطاع كبير منهم للسوق السوداء في ظل اتساع دائرة الفقر، وانهيار الوضع الاقتصادي.

التحالف يحتجز السفن

دفع الوضع الجديد الآلاف للانتظار طويلا أمام محطات الوقود، لكن حتى اللحظة لا يبدو أن الأزمة في طريقها للحل مع إعلان الحوثيين بأن التحالف السعودي الإماراتي ما زال يمنع دخول تسع سفن نفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

وقال مصدر بوزارة النفط التابعة للحوثيين للجزيرة نت إن التحالف واللجنة الاقتصادية بحكومة عبد ربه منصور هادي يمنعون دخول السفن للميناء منذ 23 يوما، رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

وأضاف للجزيرة نت "السفن التسع تحمل 69 ألف طن من البنزين، و140 ألف طن من وقود الديزل، في نقطة التحالف السعودي الإماراتي قبالة ميناء جيزان وجيبوتي".