مصر.. توقعات بانخفاض إنتاج القطن 31%

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن تنخفض المساحات المزروعة بالقطن في مصر موسم 2019-2020 بنسبة 31% تقريبا إلى حوالي 142 ألف فدان من نحو 352 ألفا الموسم السابق.

وتوقع التقرير -الذي أعده ملحق وزارة الزراعة الأميركية بمصر- أن يهبط الإنتاج بالنسبة نفسها ليصل إلى 337 ألف بالة من 489 ألفا (بالة تعادل نحو 227 كيلوغراما) موسم 2018-2019.

وأرجع مكتب الشؤون الزراعية الأميركي هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار القطن عام 2018.

وقال التقرير إن من المتوقع أن تزيد واردات مصر من القطن موسم 2019-2020 بنسبة 2% إلى 510 آلاف بالة، ومن المنتظر أن تنخفض الصادرات بنسبة 24% لتصل إلى 220 ألف بالة.

عام 1984 كانت مصر تنتج نحو 8.5 ملايين قنطار قطن، ووصل إلى أربعة ملايين عام 1993، بينما بلغ إنتاج عام 2017 من القطن نحو 1.4 مليون قنطار فقط.