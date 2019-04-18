صادرات النفط السعودية بأدنى مستوى منذ 16 شهرا

أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) الخميس تراجع صادرات السعودية من النفط الخام بنسبة 3.8% على أساس شهري، في فبراير/شباط الماضي.

وهبطت الصادرات إلى 6.977 ملايين برميل يوميا مقابل 7.254 ملايين في يناير/كانون الثاني السابق له. وتعد الأرقام أدنى صادرات شهرية للسعودية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 أي منذ 16 شهرا، عندما سجلت 6.874 ملايين، حسب مسح للأناضول.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لكنها تأتي ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.

وضخت المملكة 10.136 ملايين برميل يوميا في فبراير/شباط الماضي، انخفاضا من 10.243 ملايين في يناير/كانون الثاني.

وبلغ استهلاك الخام بمصافي التكرير بالسعودية 2.767 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط ارتفاعا من 2.758 مليون في يناير/كانون الثاني، وفقا لأرقام المبادرة.

وبدأت "أوبك" تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019 ولمدة ستة أشهر.

وجودي منظمة دولية تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.