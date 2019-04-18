الأردن يرحب بإقامة منطقة صناعية تركية

أبدت الحكومة الأردنية انفتاحها على فكرة إنشاء منطقة صناعية تركية في البلاد، متعهدة بتقديم تسهيلات لإقامتها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الاستثمار الأردنية، عقب استقبال الوزير مهند شحادة وفدا صناعيا تركيا في العاصمة عمان.

وذكر شحادة أن بلاده ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات لدعم الاستثمارات التركية في البلاد، داعيا الشركات التركية لاستطلاع فرص الاستثمار الواعدة.

وأضاف أن الأردن يمتلك العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والصناعات التحويلية.

ووضعت الحكومة الأردنية مؤخرا رزمة من الحوافز والتسهيلات أمام الاستثمارات الأجنبية، أبرزها منح الجنسية الأردنية لرجال الأعمال اعتمادا على حجم استثماراتهم في المملكة.

وضمّ الوفد التركي عشرة رجال أعمال يمثلون 16 شركة في مجالات صناعة قطع السيارات والمصاعد والسيراميك والبورسلان، والصناعات البلاستيكية المتخصصة وتمديدات الغاز الطبيعي.

وتستمر زيارة الوفد -الذي يضم كبار مستثمري القطاع الصناعي في مدينة بورصة التركية- إلى المملكة حتى السبت المقبل.

وكان الأردن قرر في مارس/آذار 2018 إيقاف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، في خطوة أرجعها آنذاك إلى ما قال إنه عدم تحقيق النتائج المرجوة من الاتفاقية.

وإبان زيارة لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لتركيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى الإعلان عن اتفاق مع تركيا للتبادل للتجاري الثنائي، يكون بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة.