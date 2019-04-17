مشروع زراعي ضخم لمحاربة غلاء الأسعار بتركيا
تسعى تركيا لإنشاء مشروع زراعي ضخم يهدف إلى محاربة غلاء أسعار الخضراوات والفواكه، من خلال توزيع إنتاجها على مدار العام، في أعقاب ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة.
تأتي هذه الخطوة ضمن رزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها وزير المالية براءت ألبيرق، وتهدف إلى تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه من خلال تقليل الفارق بين العرض والطلب، والمحافظة على حالة التوازن بينهما، لإيصال المنتجات من المزارعين إلى المستهلكين بأقل تكلفة ممكنة، تقول الصحيفة.
خطة زراعية
وسيعلن وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي عن تفاصيل الخطة الزراعية الشاملة خلال الشهر المقبل، والتي ستكون الخطوة الأولى فيها تأسيس "سيرا" كما سيكون الهدف من هذه الخطوة على المدى المتوسط إنشاء دفيئات زراعية على مساحة خمسين ألف دونم لتحويلها إلى مساحات إنتاجية في مجال الزراعة.
وتنقل الصحيفة -عن رئيس اتحاد مستثمري الدفيئات الزراعية مسلمان يانماز- أن الخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها هامة جدا، آملا أن تكون مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
كما أكد يانماز أنه في حال وفّر القطاع العام التسهيلات والإمكانيات المتعلقة بالأراضي وإيصال شبكات الماء، فسيرتفع الاستثمار بالدفيئات الزراعية التي تُنتج حاليا بصورة سليمة، ما نسبته 2% فقط من الإنتاج الزراعي، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف الإمكانيات الأساسية التي تقود إلى إنتاج ضعيف وغير سليم.
وأضاف أن زيادة عدد الدفيئات التكنولوجية سيرفع جودة الإنتاج الزراعي بنسبة 20-25% مرحلة أولى، وهو ما يندرج في إطار مواجهة الاحتباس الحراري والتغير الحاصل بالمناخ العالمي.
|الحكومة تسعى لخفض أسعار الخضراوات والفواكه (رويترز)
تكلفة المشروع
وفيما يتعلق بتكلفة إنشاء الدفيئات الزراعية التكنولوجية وانعكاس إنتاجها على أسعار الخضراوات والفواكه، ذكر يانماز أن تكلفة الواحدة تتراوح بين خمسين وستين دولارا للمتر المربع.
وسيقلل إنشاء هذه الدفيئات بالقرب من الأماكن السكنية بالمدن الكبرى من تكاليف نقلها، وكل ذلك سينعكس في انخفاض ملموس في أسعار الخضراوات والفواكه.
وتنقل الصحيفة عن الخبير الزراعي يوكسيل تافشان أن إنشاء الدفيئات الزراعية التكنولوجية يعني توزيع إنتاج الفواكه والخضراوات على مدار العام، وأيضا تحمّلها ومواجهتها لكافة الظروف المناخية السيئة.
وأضاف الخبير أن مثل هذا المشروع يعمل على تلبية الطلب على الفواكه والخضراوات بالسوق الداخلي، وبالتالي يُساهم في تخفيض أسعارها بصورة كبيرة، كما سيوفر إمكانية ارتفاع الصادرات وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخارج على المنتجات الزراعية.
وبين أن تكلفة الدفيئة الزراعية التكنولوجية (الذكية) الواحدة تساوي ثلاث أضعاف تكلفة الدفيئة الزراعية العادية، لكن إنتاجية النوع الأول أعلى بكثير حيث ستعمل وكأنها مصانع لإنتاج المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه.
وسيكون بالإمكان متابعة المزروعات على مدار الساعة بصورة تكنولوجية حديثة.
كما ستُجمّع المنتجات من خلال نظام إلكتروني يعمل على شكل سكك حديدية خاصة، تحت إشراف مهندسين زراعيين.