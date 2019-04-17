مشروع زراعي ضخم لمحاربة غلاء الأسعار بتركيا

تسعى تركيا لإنشاء مشروع زراعي ضخم يهدف إلى محاربة غلاء أسعار الخضراوات والفواكه، من خلال توزيع إنتاجها على مدار العام، في أعقاب ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "يني شفق" قال الكاتب كينان بيتار إن القطاع العام خلال الفترة القادمة سيؤسس شركة "سيرا" وتعني الدفيئة (البيت البلاستيكي) وتهدف بالمرحلة الأولى إلى إنشاء دفيئات بلاستيكية تكنولوجية ذكية تمتد على مساحة عشرين ألف دونم (ألف متر مربع) في تسع محافظات مختلفة.

تأتي هذه الخطوة ضمن رزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها وزير المالية براءت ألبيرق، وتهدف إلى تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه من خلال تقليل الفارق بين العرض والطلب، والمحافظة على حالة التوازن بينهما، لإيصال المنتجات من المزارعين إلى المستهلكين بأقل تكلفة ممكنة، تقول الصحيفة.

خطة زراعية

وسيعلن وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي عن تفاصيل الخطة الزراعية الشاملة خلال الشهر المقبل، والتي ستكون الخطوة الأولى فيها تأسيس "سيرا" كما سيكون الهدف من هذه الخطوة على المدى المتوسط إنشاء دفيئات زراعية على مساحة خمسين ألف دونم لتحويلها إلى مساحات إنتاجية في مجال الزراعة.

وتنقل الصحيفة -عن رئيس اتحاد مستثمري الدفيئات الزراعية مسلمان يانماز- أن الخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها هامة جدا، آملا أن تكون مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

كما أكد يانماز أنه في حال وفّر القطاع العام التسهيلات والإمكانيات المتعلقة بالأراضي وإيصال شبكات الماء، فسيرتفع الاستثمار بالدفيئات الزراعية التي تُنتج حاليا بصورة سليمة، ما نسبته 2% فقط من الإنتاج الزراعي، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف الإمكانيات الأساسية التي تقود إلى إنتاج ضعيف وغير سليم.

وأضاف أن زيادة عدد الدفيئات التكنولوجية سيرفع جودة الإنتاج الزراعي بنسبة 20-25% مرحلة أولى، وهو ما يندرج في إطار مواجهة الاحتباس الحراري والتغير الحاصل بالمناخ العالمي.