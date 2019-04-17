قطر للبترول تفوز بحقوق استكشاف قبالة سواحل الأرجنتين

قالت شركة قطر للبترول في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء إنها فازت ضمن تحالفين عالميين بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الأرجنتين.

وذكر البيان أن تحالفا مكونا من قطر للبترول وإكسون موبيل فاز بحقوق الاستكشاف في ثلاث مناطق امتياز في حوض مالفيناس الغربي، بحصة 70% لإكسون مقابل 30% لقطر للبترول.

وأضاف أن تحالفا مكونا من قطر للبترول وشل فاز بحقوق الاستكشاف في منطقتين بحوض شمال الأرجنتين، بحصة 60% لشل مقابل 40% لقطر للبترول.

وقال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول "نحن سعيدون بالحصول على حقوق الاستكشاف البحرية، وهو ما سيعزز حجم تواجد قطر للبترول في الأرجنتين الذي يشمل أيضا حقوقا للاستكشاف والتطوير".

وأضاف "بحصولنا على هذه الحقوق نكون قد خطونا خطوة جديدة نحو تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو الدولي، وتعزيز تواجدنا القوي في أميركا اللاتينية".

وكانت مناطق الاستكشاف التي عرضتها الحكومة الأرجنتينية قد شملت ما مجموعه 38 منطقة بحرية ضحلة، وعميقة، وعميقة جدا في أحواض أوسترال، وشمال الأرجنتين، ومالفيناس الغربي.