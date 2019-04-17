 قطر للبترول تفوز بحقوق استكشاف قبالة سواحل الأرجنتين
البث الحي
ابحث

قطر للبترول تفوز بحقوق استكشاف قبالة سواحل الأرجنتين

الكعبي: حقوق الاستكشاف ستعزز حجم وجود قطر للبترول في الأرجنتين (مواقع التواصل)
الكعبي: حقوق الاستكشاف ستعزز حجم وجود قطر للبترول في الأرجنتين (مواقع التواصل)

قالت شركة قطر للبترول في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء إنها فازت ضمن تحالفين عالميين بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الأرجنتين.

وذكر البيان أن تحالفا مكونا من قطر للبترول وإكسون موبيل فاز بحقوق الاستكشاف في ثلاث مناطق امتياز في حوض مالفيناس الغربي، بحصة 70% لإكسون مقابل 30% لقطر للبترول.

وأضاف أن تحالفا مكونا من قطر للبترول وشل فاز بحقوق الاستكشاف في منطقتين بحوض شمال الأرجنتين، بحصة 60% لشل مقابل 40% لقطر للبترول.

وقال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول "نحن سعيدون بالحصول على حقوق الاستكشاف البحرية، وهو ما سيعزز حجم تواجد قطر للبترول في الأرجنتين الذي يشمل أيضا حقوقا للاستكشاف والتطوير".

وأضاف "بحصولنا على هذه الحقوق نكون قد خطونا خطوة جديدة نحو تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو الدولي، وتعزيز تواجدنا القوي في أميركا اللاتينية".

وكانت مناطق الاستكشاف التي عرضتها الحكومة الأرجنتينية قد شملت ما مجموعه 38 منطقة بحرية ضحلة، وعميقة، وعميقة جدا في أحواض أوسترال، وشمال الأرجنتين، ومالفيناس الغربي.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:
متعلقات
قطر للبترول وإكسون موبيل تعلنان اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في قبرص
قطر للبترول تدعو ثلاثة تحالفات لمناقصات توسعة بحقل الشمال
الكعبي: الطلب العالمي على الغاز المسال سينمو 2% سنويا
قطر للبترول تستحوذ على حصة في 12 منطقة تنقيب بالمغرب
أهم الأخبار
المزيد من إقتصاد
خسائرها المالية تتفاقم.. استقالة جديدة بإدارة الاتحاد الإماراتية
السعودية.. سوق العمل تطرد 1.6 مليون وافد في عامين
تلغراف: التجارة العالمية تتعرض لأكبر انهيار منذ الكساد العظيم
مع تراجع الليرة.. عين تركيا على الأوروبيين لشراء العقارات