بعد البشير.. هل تنقلب الأوضاع الاقتصادية في السودان؟

بعد ثلاثين عاما من حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تتوجه أنظار السودانيين نحو الحالة المعيشية ومدى إسهام تغيير نظام الحكم بالبلاد في قلب الوضعية الاقتصادية.



خلال حكم البشير تحرك الاقتصاد السوداني في طرق وعرة، وكانت أبرز ملامحه الأزمات المعيشية وإهمال كامل للقطاعات الإنتاجية، إذ لم تستطع الحكومة السابقة تسخير الموارد الطبيعية الهائلة في البلاد.



ويملك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية بواقع 175 مليون فدان (الفدان 4200 متر مربع) صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بنحو 52 مليون فدان.



وفي الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ102 مليون رأس من الماشية، ولديه مراع طبيعية تقدر مساحتها بـ118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.



غير أن الموارد ظلت غير مستغلة طوال تعاقب الحكومات السابقة على السودان خلال 63 عاما هي عمر استقلال البلاد من الاحتلال الإنجليزي في 1956.



غير أنه وبعد تغيير نظام الحكم عقب إعلان قيادة الجيش السوداني الخميس الماضي عزل واعتقال الرئيس عمر البشير بدأ الشارع السوداني يبحث عن سيناريوهات الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.



ويضع خبراء اقتصاد سودانيون عددا من الموجهات والمؤشرات للمرحلة الاقتصادية المقبلة تتمثل في ضرورة الإسراع بملء الفراغ التنفيذي بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي حل الحكومة المركزية والولائية.

بيئة استثمارية

يؤكد الخبير الاقتصادي علي عبد الرازق أن المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب جهودا حثيثة من الحكومة في المجال الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية السعي لتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية، ولا سيما بعد أن توفر الغطاء القانوني لعملية جذب الاستثمارات وتحديد الخريطة الاستثمارية.