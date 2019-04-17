الحلزون في تونس.. فرص عمل وثروة من العملة الصعبة

أسماء بن بشير-تونس

"لو لم يكن الحلزون مربحا لما تركت منصبي مديرة في شركة اتصالات"، هذا ما تقوله هدى بن رمضان الكراي صاحبة مشروع تربية الحلزون في تونس منذ أكثر من خمس سنوات.

مشروع اقتصادي، تؤكد هدى للجزيرة نت أنها اختارته لأنه غير مكلف مقارنة بمشاريع أخرى، فحجم الاستثمار في المشروع الواحد لا يتعدى ستين ألف دينار (حوالي عشرين ألف دولار أميركي).

فهذا الحيوان الرخوي لا تتطلب تربيته عددا كبيرا من اليد العاملة ولا يحتاج إلى مصاريف بيطرة، لكنه في المقابل يحتاج لتكوين من أجل ضمان نجاح المشروع، بحسب هدى الكراي.

تكوين وتأهيل يشرف عليه الجانب الحكومي التونسي من خلال مركز مختص في تربية الحلزون يتبع وزارة الفلاحة، في سعي منها للاستثمار في قطاع بيولوجي جديد من شأنه أن يوفر فرص عمل.

ويبلغ عدد المشاريع نحو أربعين مشروعا موزعة على محافظات البلاد التونسية، بحسب ما صرح به للجزيرة نت رئيس مصلحة المشاريع الاجتماعية بديوان تربية الماشية الحكومي قيس جمالي.