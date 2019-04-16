قيمتها السوقية 1.3 مليار دولار.. أي مستقبل لتجارة "الحلال" في بريطانيا؟

عثمان بوشيخي-لندن

تقدر أرقام صادرة عن مجلة "إنسايدر" قيمة سوق الحلال عالميا بمليارات الجنيهات الإسترلينية كل سنة، أما قيمة هذه السوق في بريطانيا وحدها فتقدر بنحو 2.8 مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) سنويا في بلد يمتلك المسلمون فيه قدرة شرائية تربو على عشرين مليار جنيه إسترليني.



وإذا قورن الرقم السابق بالقدرة الشرائية لدى غير المسلمين يبدو ضعيفا رغم أن أعداد المسلمين تتجاوز 2.7 مليون شخص أي ما يبلغ 4.4% من مجموع سكان البلاد.



حلال طيب

يوجد في لندن وحدها أكثر من ألف مطعم للحلال، وهذا العدد يتصاعد بوتيرة سريعة، ولا سيما أن نوعية الأطعمة التي تقدمها بدأت تلقى إقبالا من لدن الزبائن من مسلمين وغيرهم، خصوصا بعد فضائح اكتشاف لحوم خيل وخنزير مختلطة باللحوم كانت تباع في السنوات الأخيرة على أنها لحوم أبقار.



‏لذلك أصبح عدد من المحلات التجارية الكبرى -بما في ذلك محلات ماركس آند سبنسر وتيسكو وموريسنز وغيرها- تبيع لحوم الضأن الحلال، كما أنشأت مطاعم كنتاكي الأميركية 110 من فروعها للأكل الحلال في بريطانيا.



كما فتحت مطاعم "صب واي" 50 فرعا للحلال في البلاد عام 2011 ورفعتها إلى نحو 200 حاليا، وعلى النهج ذاته سارت مطاعم ناندوس البرتغالية في لندن وغيرها من مدن المملكة المتحدة.



وكانت صحيفة صن قد أثارت الجدل بعد تأكيدها أن كل الدجاج الذي يقدم في محلات بيتزا إكسبرس حلال رغم عدم إخبارها الزبائن بالأمر.



ولذلك يدعو ساسة وناشطون اجتماعيون إلى وضع علامات وملصقات أوضح على منتجات الحلال لإعطاء المستهلكين معلومات أدق وأوفر بشأن ما يدخل معدهم.



تحدثت الجزيرة نت مع صالح (52 عاما) -وهو صومالي يملك مطعما في غرب لندن- فقال إن "من بين زبائنه من هم ليسوا بمسلمين، ومع ذلك يقبلون على شراء اللحوم الحمراء الحلال، كما أكد أن سوق الحلال يشهد منافسة ضارية داخله".



وأضاف "لا أعتقد أن هناك مدينة أو عاصمة في أوروبا برمتها مثل هذه المدينة في تسامحها وترخيصها للمطاعم والمتاجر الحلال".

منذ 1979 أصبح صعق الحيوانات قبل ذبحها إلزاميا في كل دول الاتحاد الأوروبي (الجزيرة)

‏ويذكر صالح مشاركته في أول مهرجان من نوعه للأطعمة الحلال واللحوم المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية شهدته لندن قبل نحو ست سنوات، وشمل منتجات عديدة لأكثر من 100 شركة.

توجهت الجزيرة نت أيضا إلى أحد الأسواق الكبرى في جنوب لندن وتحدثت مع سلمى (39 عاما) من الجزائر فقالت "لا أعتقد أن هناك مسلما أو مسلمة هنا يجد مشكلة في العثور على لحم حلال عكس حال المسلمين في مناطق أخرى من الغرب، بل حتى عندما أذهب إلى متاجر كبرى أجد من السهل العثور على منتجات شرق أوسطية كالتمور والحلويات والألبان وغيرها".

وأضافت سلمى "متاجر الحلال والمحلات العربية والإيرانية والتركية لم تعد حكرا على شوارع بعينها مثل (Queens Way) أو ممشى الملكات أو (Edgware Road) المعروف بشارع العرب "بل أصبحت المقاهي والمحلات التجارية في مناطق متفرقة من العاصمة".



جدل الصعق والذبح

لكن الجانب المظلم من القمر في قصة الحلال ببريطانيا يتركز في ثلاثة عوامل، أولها تلك التخوفات من مزاجية تشريعات سلامة الأغذية وجودتها، وثانيها القيود الجمركية، وثالثها يتعلق بمحدودية القدرة الشرائية إذا قورنت بتلك المتوافرة لغير المسلمين في البلاد.