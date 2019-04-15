قطر للبترول تدعو ثلاثة تحالفات لمناقصات توسعة بحقل الشمال

أعلنت قطر للبترول إطلاق المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال في قطر.

وتم إطلاق المناقصات لثلاثة تحالفات مشتركة، وتغطي هذه المناقصات أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال، مع بناء مرافق معالجة الغاز والسوائل، وإنتاج وتجزئة الإيثان وغاز البترول المسال، ومصنع للهيليوم، والمرافق والبنية التحتية لدعم وحدات المعالجة.

والتحالف الأول هو تشيودا كوربوريشن وتكنيب فرانس، ويضم التحالف الثاني جيه.جي.سي كوربوريشن وهيونداي للهندسة والبناء المحدودة، والثالث هو تحالف شركات سايبم إس.بي.إيه ومكديرموت الشرق الأوسط وسي.تي.سي.آي كوربوريشن.

ويأتي بناء خطوط الإنتاج الأربعة في إطار تنفيذ خطط قطر للبترول لرفع طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول "إن هذه المناقصات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ خطة قطر للبترول لإنجاز مشروع توسعة حقل الشمال، التي ستتوج بإرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في شهر يناير/كانون الثاني 2020".

وأضاف أن هذا الإطلاق دليل حاسم على التزام قطر للبترول، بتنفيذ هذا المشروع العملاق، وأعرب عن سعادته بالإعلان قريبا عن منح مزيد من العقود.