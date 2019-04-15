ستراتفور: هجوم حفتر يعطل الوضع الراهن للصناعة النفطية

أثار قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر شن هجوم على العاصمة طرابلس صدمة وسط النظام السياسي الليبي.

وقال تقرير في موقع "ستراتفور" الأميركي إن القوات التي تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تمكنت من إحباط هجوم حفتر بالفعل.

وأضاف التقرير أنه في الوقت الحالي لم يساعد القتال الأخير أي طرف على وقف إنتاج أو تصدير النفط في ليبيا، لكن كلما استمر القتال زاد احتمال استغلال صناعة النفط الليبية كوسيلة تأثير بطريقة أو بأخرى.

وتابع التقرير أنه كلما طالت الحرب الأهلية في ليبيا زاد احتمال أن يعزز حفتر نفوذه على قطاع النفط، مما يضع صادرات النفط الليبية في وضع هش.

وحتى في حال نجاح وقف إطلاق النار، فإن هجوم حفتر قد قضى على إمكانية إيجاد أي حل سياسي على المدى القريب، ومن شأن هاتين النتيجتين أن تقوضا تعافي قطاع النفط الليبي، يقول التقرير.

توسع مخزونات حفتر

منذ بداية سنة 2016، كانت إستراتيجية حفتر لتعزيز الطاقة تتمثل في منح الأولوية للسيطرة على صناعة النفط في البلاد.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، استولت قواته على ثلاث محطات نفط تكون ما يسمى "الهلال النفطي" وهي الزويتينة وراس لانوف والسدرة، وقد أعاد حفتر نشاط صادرات النفط على أمل البروز كمحرر للبلاد واكتساب دعم الليبيين، يؤكد التقرير.

وبعد انتهاء هذه العملية، سيطرت قوات حفتر على جميع محطات وحقول النفط في شرق ليبيا، التي تمثل قرابة ثلثي إجمالي إنتاج ليبيا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي شنّ حفتر هجوما على منطقة فزان ظاهريا لتحقيق الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق النائية في ليبيا، المعروفة بالتهريب والاتجار بالبشر والنشاط المسلح، لكنه كان يسعى في الواقع للسيطرة على أكبر حقل نفط في ليبيا وهو حقل الشرارة.

ومن خلال السيطرة على فزان في الجنوب وعلى برقة في الشرق، يسيطر حفتر الآن وفعليا على إنتاج النفط في ليبيا بشكل شبه كامل، وفق ما يذكر التقرير الأميركي.

لكن لا تزال بعض حقول النفط الهامّة، التي تتمثل في بعض الحقول البحرية الصغيرة في غرب ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، بعيدة عن قبضة حفتر.