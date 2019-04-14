 السعودية تزيد أسعار البنزين اليوم
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السعودية تزيد أسعار البنزين اليوم

محطة للوقود في غرب الرياض (رويترز)
محطة للوقود في غرب الرياض (رويترز)

أعلنت شركة أرامكو السعودية مساء السبت زيادة أسعار البنزين ابتداء من اليوم الأحد، موضحة أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعا لتغيرات أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وقالت الشركة، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، في بيان إن أسعار بنزين 91 ستكون 1.44 ريال لكل لتر (0.48 دولار) وبنزين 95 ستصبح 2.10 ريال لكل لتر (0.56 دولار) وذلك خلال الربع الحالي من العام.

وكانت أسعار الربع السابق لبنزين 91 عند 1.37 ريال لكل لتر (0.37 دولار)، وبنزين 95 عند 2.02 ريال لكل لتر (0.54 دولار)، كما سبق أن زادت أسعار البنزين ضعفين تقريبا قبل عام.

وذكرت أرامكو في بيانها أن ذلك يأتي وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط عالميا فوق مستوى 70 دولارا للبرميل.

المصدر : وكالات
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