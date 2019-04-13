 ثالث أكبر منتج بالعالم.. بدء موسم جني الفراولة بالمغرب
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ثالث أكبر منتج بالعالم.. بدء موسم جني الفراولة بالمغرب

بدأ في المغرب موسم جني ثمار الفراولة التي تزرع في نحو ستمئة ضيعة فلاحية على مساحة 2600 هكتار، وتنتج سنويا 140 ألف طن، أغلبها يخصص للتصدير.

ويحتل المغرب المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الفراولة بعد كل من الولايات المتحدة وإسبانيا.

ودخلت زراعة الفراولة إلى الساحل الغربي للمغرب في ثلاثينيات القرن الماضي على يد الفرنسيين.

وبعد أربعة عقود توسعت حقول الفراولة في المنطقة على امتداد البصر لما تدره من عائدات مالية مهمة لأصحابها، بالإضافة إلى ما توفره من نقد أجنبي.

ويوفر الإنتاج الكثير من الفراولة فرص عمل لنحو ثلاثين ألف عامل، أغلبهم من النساء.

المصدر : الجزيرة
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