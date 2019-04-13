العراق.. مشاريع تربية الأسماك باب للرزق ومواجهة البطالة

محمد عبد الواحد-بغداد

إقبال شبابي متزايد في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية على إقامة مشاريع صغيرة بتمويل بسيط لكسب لقمة العيش، بعيدا عن الوظائف الحكومية التي أضحت بعيدة المنال عن أحلام الشاب العراقي.

ومن تلك المشاريع أقفاص تربية الأسماك التي انتشرت على ضفاف نهر دجلة، فتزايد الإقبال عليها من قِبل الشباب للخلاص من البطالة.

وبحسب أرقام رسمية فإن معدل البطالة وسط الشباب يتجاوز 20%، مما أجبر كثير من الشباب على البحث عن مشاريع صغيرة لكسب قوت يومهم.

زيادة الإنتاج

بهاء علي أحد خريجي الجامعة المستنصرية، ويعمل في تربية الأسماك، قال للجزيرة نت "لم أحصل على وظيفة حكومية تتلاءم مع تحصيلي العلمي، بسبب المحسوبية الطائفية والحزبية التي تسيطر على أغلب وزارات الدولة، ما دفعني للعمل في تربية الأسماك".

وأضاف "بعد العمل في هذا المجال لفترة جيدة اكتسبت من خلالها الخبرة الكافية التي تؤهلني لإقامة مشروعي الخاص. طرحت الفكرة على صديقي ولقيت الفكرة القبول وبدأنا بعدد قليل من الأحواض وبعد مرور عام استطعنا توسيع عملنا ليشمل عشرات الأحواض النهرية".

وأسهم نظام تربية الأسماك في الأقفاص العائمة بزيادة الإنتاج من الثروة السمكية إلى جانب تشغيل الأيادي العاملة، بحسب إدريس الدليمي صاحب مزرعة لتربية الأسماك.

يقول الدليمي للجزيرة نت "كثير من الشباب، خاصة الخريجين من الجامعات والمعاهد قاموا بإنشاء أحواض صغيرة، بسبب تكلفتها المناسبة التي تلائم أصحاب الدخل المحدود"، مضيفا أن تكلفة الحوض الواحد يبلغ 1200 دولار أميركي، أما الأعلاف فتتراوح أسعارها بين 500 إلى 700 دولار.

وتابع الدليمي "قياسات الأحواض التي نستخدمها في تربية الأسماك 4×4 ويكون العمق مترين، حيث نستطيع أن نربي فيها ألفي سمكة"، مشيرا إلى أن فترة التربية تكون من خمسة إلى سبعة أشهر وبعدها تكون جاهزة للتسويق.