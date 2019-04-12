معاناة الليرة التركية تتواصل.. فما تأثيرات ذلك؟

خليل مبروك-إسطنبول

عاد سعر صرف الليرة للتراجع ابتداء من يوم الاثنين الماضي عقب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول نتائج الانتخابات في بلدية اسطنبول.

وجرى التداول بسعر يزيد على 5.7 ليرات للدولار الواحد بانخفاض بلغت نسبته نحو 1.58% عن إغلاق الجمعة الماضية حين كان سعر صرف الدولار 5.6220 ليرات.

وحتى ساعات فجر أمس وصباح اليوم الجمعة ظل سعر الدولار أعلى من 5.6 ليرات مما عزز التوقعات بإمكانية انتهاء الأسبوع على هذا الارتفاع.

وكان أردوغان قد أعلن الأحد الماضي أنه من المستحيل لمرشح المعارضة إعلان الفوز في إسطنبول بفارق أصوات ضئيل وهامش يتراوح بين 13 ألفا و14 ألف صوت، في إشارة إلى تراجع الأصوات التي حصل عليها أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة البلدية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتراجع فيها سعر صرف الليرة خلال أقل من شهر واحد، بعدما شهدت انتكاسة حادة عقب تصريحات لأردوغان انتقد فيها بشدة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه الاعتراف بتبعية هضبة الجولان السورية لإسرائيل.