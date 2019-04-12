أزمة الجزائر.. أية تأثيرات على أقطاب النفط؟

أصبحت أراضي النفط بالجزائر تعاني بسبب الأزمة السياسية في المنطقة، إذ شهدت للمرة الأولى تخلي شركة النفط إكسون عن خططها المستقبلية وأعمال التنقيب في البلاد، ونقل تعاملاتها التجارية الكبرى إلى خارج الجزائر.

تقول الكاتبة إيرينا سلاف -في تقرير بموقع "أويل برايس" الأميركي- إنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك خططها المتعلّقة بمشروع تجاري مشترك، في الوقت الذي كانت فيه على وشك اختيار شريك لها من بين أحد عمالقة التجارة النفطية "فيتول، غونفور، توتال الفرنسية، إيني الإيطالية".

وفي اليونان، انهارت صفقة أخرى لبيع 50.1% من شركة تكرير النفط اليونانية هيلينيك بتروليوم نظرا لأن كلا من سوناطراك وفيتول من بين الشركات المدرجة على القائمة المختصرة للمناقصة.

انسحابات

وأوضحت الكاتبة أن انسحاب إكسون كان أول علامة لاحظها المستثمرون حول الأوضاع المتدهورة السياسية في الجزائر.

وقد كانت إكسون على وشك التوقيع على صفقة أولية لمشروع تجاري مشترك مع سوناطراك وشركتي بريتيش بتروليوم وإكوينور اللتين علقتا مبادراتهما الاستثمارية الجديدة.

وتحاول الأسواق اليوم التعامل مع الأزمة الجزائرية المتنامية، لأن إنتاج البلاد من النفط يقدر بقرابة 1.1 مليون برميل من النفط الخام، مما يضعها على قدم المساواة مع ليبيا التي تعيش اليوم أزمة مشابهة أوصلتها إلى نقطة تحول عنيفة.

وفقا لبيانات الحكومة الأميركية -وبالإضافة إلى أن احتياطي الجزائر من النفط يقدر بحوالي 12 مليار برميل- يعد هذا البلد منتجا رئيسيا للغاز الطبيعي وصاحب ثالث أكبر احتياطيات للغاز الصخري في العالم حيث يغطي مساحة عشرين تريليون قدم مكعب.

وأضافت الكاتبة أنه خلال عام 2017، بلغ الإنتاج 94.78 مليار متر مكعب، وقدرت الصادرات بقرابة 54 مليار متر مكعب التي تمثل حوالي نصف إنتاج الجزائر.