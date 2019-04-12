"تكويت" التعاونيات.. رغبة حكومية وعراقيل عدة

ويؤكد الهضيبان للجزيرة نت أن الاتحاد يؤيد تلك الخطوة بهدف توفير مزيد من الوظائف أمام الكويتيين لتقليل فترة الانتظار التي يحتاجها الخريج إلى حين حصوله على الدور من ديوان الخدمة المدنية (المسؤول عن ترشيح الراغبين في الحصول على وظيفة حكومية للجهات المختلفة) وكذلك لخفض أعداد البطالة في البلاد.

العمالة الوافدة تتولى التوصيل وحساب الزبائن (الجزيرة نت)

وشكلت الدولة لجنة ثلاثية من الاتحاد ووزارة الشؤون وبرنامج إعادة الهيكلة للتنسيق مع الجمعيات في هذا الشأن، ويحصل الراغب في العمل بالجمعية على راتب من عمله، إضافة إلى دعم العمالة الوطنية المقدم من برنامج إعادة الهيكلة لمن لا يعملون في القطاع الحكومي لتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص.

وتتراوح رواتب العاملين الكويتيين في الجمعيات بين 300 و2000 دينار (نحو 900 و6500 دولار) وفق طبيعة الوظيفة وظروف كل جمعية، إذ يعتمد سلم الرواتب في كل جمعية على حجم المبيعات السنوية لها.

تسكين الوظائف

وفي حين تقوم الخطة الحكومية على الانتهاء من "تكويت" وظائف التعاونيات نهاية العام الجاري يؤكد الهضيبان أن الجمعيات قطعت شوطا كبيرا بتسكين ما بين ستمئة وثمانمئة وظيفة، متوقعا أن تنتهي من إنجاز تلك المهمة مع نهاية شهر رمضان المقبل، وهو توقع قد لا يتفق وما يتم على أرض الواقع.

وتواجه الرغبة الحكومية العديد من العقبات، أبرزها طبيعة العمل في التعاونيات التي تنقسم إلى فترتين صباحية ومسائية للموظف الواحد، وهي فترة عمل طويلة مقارنة بالدوام الحكومي (7 ساعات تبدأ في السابعة صباحا وتنتهي في الثانية بعد الظهر)، فضلا عن الامتيازات في القطاع الحكومي، ومنها البدلات والكوادر الخاصة والإجازات المتعددة، في حين أن راتب الجمعيات عبارة عن مبلغ محدد.

ومن بين الاختلافات كذلك طبيعة العمل الضاغطة بحثا عن الأرباح مقارنة بالعمل الحكومي الذي لا يواجه فيه الموظف أوضاعا مشابهة في الأغلب، وهي أمور يؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبد الرحمن القديري أنها تجعل القطاع التعاوني قطاعا طاردا للعمالة الوطنية، ولا سيما أن بعض هؤلاء الشباب لديهم تخوف دائم بشأن الاستقرار الوظيفي في القطاع التعاوني في ظل تغير مجالس الإدارات من وقت لآخر وفق مخرجات الانتخابات.

التوجه الحكومي يستهدف نحو 2500 وظيفة على مستوى الجمعيات لمستويات إدارية مختلفة (الجزيرة نت)

ويرى القديري في حديث للجزيرة نت أنها مخاوف حقيقية وموجودة، فهناك بعض الجمعيات قد يتعرض الموظف الكويتي فيها للتجميد أو الإبعاد في ضوء ما تسفر عنه الانتخابات التي تخضع على الدوام لحساب المصالح والعلاقات.



استقطاب مكلف

وفي حين يتفق القديري مع من يقول بإقبال العنصر الوطني على العمل بالتعاونيات في الوقت الحالي فإنه يؤكد أن التجربة بحاجة للتقييم وإعادة النظر للوقوف على السلبيات والايجابيات على حد سواء، ولا سيما أن الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل تلك المناصب شحيحة، مما يجعل استقطاب الأكفاء منهم مكلفا.

وأشار إلى أن العنصر الوطني يشكل 10% من إجمالي الوظائف في جمعية مشرف بواقع نحو 70 وظيفة، منها عشر وظائف تم تسكينها منذ بدأ التوجه الحكومي مؤخرا.

ويبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي من المواطنين وفق إحصائية رسمية صادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي 360 ألف موظف بنسبة 71% من موظفي الحكومة، وتضع البلاد حاليا قيودا شديدة على تعيين غير الكويتيين في القطاع الحكومي، فقد أوقفت تعيين الوافدين ابتداء من 2017، واستثنت من ذلك التخصصات النادرة مثل الأطباء والمعلمين والقضاة، في حين يعمل في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف، بينهم نحو 70 ألفا فقط من المواطنين.

رواتب الكويتيين في الجمعيات تتراوح بين 900 و6500 دولار شهريا (الجزيرة نت)

وفي حين يؤكد رئيس جمعية الدعية التعاونية محمد معرفي التزام الجمعية بالقرار فإنه يؤكد عدم وجود إقبال من الشباب الكويتيين على العمل في الوظائف التعاونية، ضاربا المثال بإعلان جمعية عن 14 وظيفة شاغرة لديها، وهي الوظائف التي تقدم لها اثنان فقط من الراغبين في العمل.

ويرجع معرفي عدم الإقبال إلى أمور عدة، في مقدمتها سقف الرواتب وكذلك فكرة العمل في الجمعيات ذاتها، وهي فكرة لم يتقبلها المجتمع بالشكل المطلوب حتى الآن، فضلا عن حاجة العاملين لضمانات أكبر كي يقبلوا على هذه الوظائف، خاصة أن تغير مجلس إدارة جمعية ما قد يكون سببا في إنهاء خدمة أي موظف لا يقبله المجلس الجديد.

وترى جمانة الشطي -وهي شابة جامعية عينت قبل سبعة أشهر في جمعية مشرف- أن العمل على فترتين لا يمثل مشكلة في حد ذاته، لافتة إلى أن طبيعة العمل في التعاونيات تتسم بالجدية وتتطلب التزاما دائما عكس القطاع الحكومي الأكثر تساهلا.

وتؤكد زميلتها حصة العيد أنها تركت العمل الحكومي بعد تسع سنوات لتعمل مؤخرا في القطاع التعاوني رغبة في مزيد من التطور، مشيرة إلى حاجة القطاع للتوعية بالوظائف المتاحة فيه كما حدث معها، إذ كان عملها في الجمعية محل استغراب شديد من صديقاتها قبل أن تقبل اثنتان منهن على العمل في الجمعيات القريبة من سكنهن.