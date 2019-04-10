السعودية.. معاناة شركات الإسمنت تتفاقم

واصلت مبيعات شركات الإسمنت السعودية هبوطها خلال شهر مارس/آذار الماضي مسجلة تراجعا سنويا فاق 5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم.

وهبطت مبيعات 17 شركة إسمنت إلى 3.98 ملايين طن الشهر الماضي، مقارنة بـ4.2 ملايين طن بالشهر ذاته من 2018.

وكانت المبيعات قد سجلت تراجعا سنويا بلغ 2.7% خلال فبراير/شباط الماضي.

وعلى صعيد مجمل الربع الأول، سجلت مبيعات الإسمنت تراجعا بنحو 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما هبط إجمالي الإنتاج في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 7%، وفق بيانات رصدها موقعا "مباشر إنفو" و"أرقام".

وفي تعليقات رصدها موقع "أرقام" قال أحدهم "للأسف الوضع كما هو المعتاد، الانخفاض مستمر"، وقال آخر "المبيعات مستمرة والشركات تخسر.. الظاهر إنهم يبيعون بخسارة أو بسعر التكلفة".

وعزا ثالث ما يعيشه قطاع الإسمنت السعودي إلى تراجع حيازة الأراضي لأجل البناء، في ظل "أسعار فلكية" وفق تعبيره، بينما رأى رابع أن "حركة البناء والتعمير منتعشة الآن".