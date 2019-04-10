تركيا.. تعرف على الخطة الاقتصادية الجديدة

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق حزمة إصلاحات هيكلية جديدة تركز على القطاع المالي ومواجهة التضخم وإنعاش السياحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول.

وقال ألبيرق إن القطاع المالي يقع ضمن "مجال إصلاحاتنا" والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص.

وشدد على أنهم يهدفون في الخطوة الأولى من الإصلاحات إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية.

وأشار الوزير إلى اعتزامهم اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل.

وبين أن مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية.

وقال أيضا "سنخفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وسنعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا".

مليارات السياحة

وأضاف ألبيرق "سنعد خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل بلدنا مركزا لوجستيا إقليميا في التجارة الدولية".

وأوضح أن بلاده تهدف لاستقبال سبعين مليون سائح وجني سبعين مليار دولار من قطاع السياحة، خلال أربع سنوات عبر خطة عامة.

ونقلت صحيفة دايلي صباح المحلية عن الوزير قوله إن التدابير الجديدة ستطبق لعام 2019 فقط.

وحققت تركيا صادرات خلال الربع الأول من العام الجاري فاقت 44 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

بالمقابل، فقدت الليرة خلال 2018 نحو نصف قيمتها، وأنهت العام

على تراجع بنحو 30%، لأسباب من بينها توتر العلاقات مع الولايات

المتحدة ومخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.